Телеведущая Алла Мазур впервые рассказала о борьбе с раком

Телеведущая Алла Мазур впервые рассказала о своей борьбе с онкозаболеванием.
Она уже перенесла 4 курса химиотерапии. Впереди еще несколько и операция, написала в Facebook.
"Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция", - отметила Мазур.
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Она призвала регулярно проверяться по поводу рака и не паниковать. А диагноз лучше всего проверять в нескольких местах.
"Чем раньше начать борьбу - тем больше шансов на быстрое выздоровление. В этом случае - точно стоит довериться официальной медицине, я считаю. И верю, что таки смогу сообщить вам финальную хорошую новость", - уверена Мазур.
Также ведущая поблагодарила всех за поддержку.
Телеведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур сообщила, что у нее обнаружили злокачественную опухоль и она начинает борьбу с раком, в начале ноября прошлого года. 54-летняя звезда решила сделать это публично, чтобы положить конец умолчанию темы онкозаболеваний в обществе.
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