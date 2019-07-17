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среда, 17 июля 2019 19:26

Телемост Украина - Грузия: смотреть онлайн трансляцию

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  Украинцы и грузины обсудят противодействие российской агрессии. Фото: Prm
Украинцы и грузины обсудят противодействие российской агрессии. Фото: Prm

Украинский "24 канал" и грузинский "Рустави-2" 17 июля проведет телемост.

Во время эфира украинцы и грузины обсудят противодействие российской агрессии. Телемост продлится около 2 час. Его будет транслировать "24 канал".

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Как отмечается, разговор грузинской и украинской сторон станет своеобразным ответом на предложенный Россией телемост с телеканалом NewsOne, в эфире которого должны были выступить российские политики, деятели культуры и обычные граждане.

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов дал показания СБУ в деле подготовки телемоста с запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия 1".

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Дата
17
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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