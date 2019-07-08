Телемост с Россией: скандал получил продолжение

Участников телемоста NewsOne - "Россия-1" пригласили в Россию. Фото: Укринформ

Участников телемоста украинского канала NewsOne с российским "Россия-1" пригласили в РФ.

Российские пропагандисты предлагают провести эфир в России потому что, в Украине есть угроза для безопасности журналистов и их семей. Соответствующее заявление озвучили на телеканале "Россия-1".

"Телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попробовали, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло русских и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем", - сказали во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

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7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили.