Телемост NewsOne - "Россия 24": СНБО провел совещание

СНБО провела совещание из-за телемоста с Россией. Фото: Proms

СНБО провел совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности.

В ходе совещания было дано ряд поручений, в частности СБУ и Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По поручению президента Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по обеспечению национальной информационной безопасности с неуклонным соблюдением свободы слова ", - говорится в сообщении.

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7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили.