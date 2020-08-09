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воскресенье, 09 августа 2020 15:42

Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
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  Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова. Фото: Reuters
Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова. Фото: Reuters

Олег Татаров, которого недавно назначили на должность заместителя руководителя Офиса президента требовал объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек активисту Сергею Стерненку.

Это происходило в прошлом году, когда Татаров имел полномочия адвоката. Об этом сообщают журналисты Слідство.Інфо.

Им удалось получить копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.

Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова. Фото: slidstvo.info
Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова. Фото: slidstvo.info
Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова. Фото: slidstvo.info
Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова. Фото: slidstvo.info
Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова. Фото: slidstvo.info

Стоит отметить, что ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины (законченное покушение на убийство двух лиц) предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Судя по документу, датированного 17 мая 2019, Олег Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова, погибшего в мая 2018 года с ножевых ранения в результате столкновения с Стерненком у дома последнего в Одессе. Еще один человек - Александр Исайкул - тогда получил ранения.

В свою очередь, Стерненко заявляет, что в тот вечер защищался от нападающих. В ходе схватки он также получил повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ножевое ранение.

В ходатайстве Татаров указывает, что Стерненко якобы намеревался убить Кузнецова и Исайкула. Он настаивает на сообщении Стерненку подозрения в закончено покушение на убийство двух и более лиц, за что предусмотрено наказание в виде пожизненно заключения. Также Татаров требовал объявить подозрение в умышленном убийстве.

Через неделю после этого письма старший следователь Главного следы управления СБУ Дмитрий Кувачов ответил Татарову, что следствие учтет "изложенные в ходатайстве обоснования" и пообещал сообщить ему о дальнейших решение дополнительно.

Стоит азначиты, что именно следователь Кувачов зачитывал активисту подозрение 11 июня 2020. Впрочем, это подозрение несколько "мягче" от той, которую требовал Татаров. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Высшая мера наказания по этой подозрению предусматривает пятнадцать лет за решеткой.

"Сам активист обоснованность подозрения отрицал. Он отметил, что" не было убийства, а была необходимая оборона ". Также, по словам Стерненка, чем, какой у него изъяли, не является холодным оружием, как будто подтвердили несколько экспертиз. Сейчас дело в отношении активиста рассматривают в суде. 15 июня Стерненку избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 6 августа ему изменили меру пресечения на ночной домашний арест ", - говорится в сообщении.

Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Стерненка под круглосуточный домашний арест, однако, в Одессе в военной части. Активист заявил, что решение суда нельзя выполнить, ведь его не пустили бы на территорию.

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