Такой день бывает раз в год - астролог дала прогноз на 17 сентября

Хороший урожай соберут изобретательные и трудолюбивые. Фото: astrozodiac.net

Во вторник, 17 сентября не стоит начинать новых дел. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это время подводить итоги за предыдущие месяцы, - говорит астролог. - Будьте собранными. Такой день бывает раз в год. Не пропустите свой шанс. Работайте на перспективу. Хороший урожай соберут изобретательные и трудолюбивые. Каждый получит справедливое вознаграждение. В случае возникновения проблем не ищите виновных. Задумайтесь над собственными ошибочными шагами. Тогда и выход быстро найдете".

Овен

День сложных решений. Позаботьтесь об укреплении существующего финансового положения. Давать согласие на сотрудничество с новыми партнерами не следует. Будете чувствовать глубокое душевное единство с любимыми. Освободите вечер для откровенной беседы. Поделитесь с милыми планами на будущее.

Телец

Обстоятельства заставят вас резко ограничить свои расходы. Не покупайте одежду и обувь. Заметных изменений в личной жизни не предвидится. Будьте готовы оказать моральную поддержку друзьям.

Близнецы

Не самый лучший день для поиска своей пары. Вы можете стать жертвой любовных интриг. Берегитесь завистливых товарищей. Хорошее время для проведения коррекции зрения.

Рак

Заручитесь финансовой поддержкой партнеров или друзей. Платить необходимые счета из собственного кармана будет непросто. Любимые - в хорошем настроении. Поддержите их приподнятое настроение.

Лев

Купленные вещи не будут служить долго. Поход по магазинам лучше отложить. Сердечная привязанность к любимым сделает вас уязвимыми. Не давайте волю ревности. Это только навредит отношениям.

Дева

Не планируйте важных денежных операций. Они обернутся убытками. Берегите свои дома и кошельки от воров.

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Весы

Проверяйте выставлены вам счета. Не позволяйте себя обмануть. Поход по магазинам лучше осуществить во второй половине дня.

Скорпион

Не прячьтесь от окружающих за кучей дел. В вашей поддержке будут нуждаться друзья. Напомнит о себе бронхит. Обратитесь к врачу. Не затягивайте с лечением.

Стрелец

Улучшение материального положения не будет. Водоворот неожиданных личных событий дезориентирует вас. Не пытайтесь предсказать их развития. Будьте готовы остроумно отреагировать.

Козерог

Не идите на финансовый риск. Участие в новом проекте со временем станет обременительным для вас. Следите за изменениями на рынке. Остерегайтесь служебных романов. Они принесут много страданий.

Водолей

Новый бурный роман быстро закончится. Можете чувствовать себя одинокими и опустошенными. Избегайте любовных треугольников и служебных романов.

Рыбы

Ситуация остается сложной. Новые финансовые вливания в бизнес делать не время. Проведите ревизию своих активов. Ищите дополнительные средства экономии.

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