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вторник, 26 октября 2021 06:03

"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород

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&quot;Такого ада я не могла представить&quot; - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород
Два крупнейших поставщика кислородных аппаратов становятся на профилактику. Фото: facebook.com/LitvinovaLesya

Благотворительный фонд "Свои", который предоставляет бесплатные кислородные генераторы пациентам, что страдают от коронавируса, в настоящее время имеет самый большой запас аппаратов в стране. Его хватит менее чем на неделю, если активно будут возвращать те, которые уже на руках.

Или на пару дней, если темпы выдачи не снизится, написала глава фонда и волонтерка Леся Литвинова в Facebook. 50 аппаратов сегодня поехали в Харьков, страховать бригады скорой, которые не могут найти мест тем, кто без кислорода не выживет.

"Возможности сильно ужались. Звонки и сообщения продолжают валиться. Шквал истеричных звонков из больниц - заканчивается кислород, два самых крупных поставщика становятся на профилактику. Шквал не мене истеричных от тех, кто не может попасть на госпитализацию или в спешном порядке выписан. Эмоции я пытаюсь отключить. Иначе просто сойду с ума. Такого полномасштабного ада я не могла себе представить. Хотя знала, что осень будет круче весны", - написала она.

Если попробовать заказать новые аппараты сейчас, то в первой половине ноября их можно получить по "адекватной" цене.

"В идеале нужно 2,5 млн грн. И я знаю, что это звучит дико. Но то, что я слышу в телефоне и то, что читаю в документах, - еще более дико. Простите", - добавила волонтер.

Реквизиты для помощи:

рахунок UA223206490000026007052620401
отримувач БО "БФ"СВОЇ"
код ЄДРПОУ: 39293651
Картка фонду: 5169 3305 1748 5634 Кошкіна Ірина
PayPal: [email protected]

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Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. Запасов медицинского кислорода в области хватит только на трое суток. Ежесуточно в регионе используют почти 15 т медкислорода.

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