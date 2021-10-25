"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород

Два крупнейших поставщика кислородных аппаратов становятся на профилактику. Фото: facebook.com/LitvinovaLesya

Благотворительный фонд "Свои", который предоставляет бесплатные кислородные генераторы пациентам, что страдают от коронавируса, в настоящее время имеет самый большой запас аппаратов в стране. Его хватит менее чем на неделю, если активно будут возвращать те, которые уже на руках.

Или на пару дней, если темпы выдачи не снизится, написала глава фонда и волонтерка Леся Литвинова в Facebook. 50 аппаратов сегодня поехали в Харьков, страховать бригады скорой, которые не могут найти мест тем, кто без кислорода не выживет.

"Возможности сильно ужались. Звонки и сообщения продолжают валиться. Шквал истеричных звонков из больниц - заканчивается кислород, два самых крупных поставщика становятся на профилактику. Шквал не мене истеричных от тех, кто не может попасть на госпитализацию или в спешном порядке выписан. Эмоции я пытаюсь отключить. Иначе просто сойду с ума. Такого полномасштабного ада я не могла себе представить. Хотя знала, что осень будет круче весны", - написала она.

Если попробовать заказать новые аппараты сейчас, то в первой половине ноября их можно получить по "адекватной" цене.

"В идеале нужно 2,5 млн грн. И я знаю, что это звучит дико. Но то, что я слышу в телефоне и то, что читаю в документах, - еще более дико. Простите", - добавила волонтер.

Реквизиты для помощи:

рахунок UA223206490000026007052620401

отримувач БО "БФ"СВОЇ"

код ЄДРПОУ: 39293651

Картка фонду: 5169 3305 1748 5634 Кошкіна Ірина

PayPal: [email protected]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больницах не хватает кислорода для ИВЛ. Поставщик приостановил производство

Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. Запасов медицинского кислорода в области хватит только на трое суток. Ежесуточно в регионе используют почти 15 т медкислорода.