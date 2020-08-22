"Такие должны жить вечно" - в Киеве попрощались с Борисом Патоном

Сегодня в Киеве попрощались с ученым, инженером, изобретателем, президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном. Его сердце остановилось 19 августа на 102 году жизни.

Церемония прощания проходит в клубе Кабинета Министров. Перед входом стоит катафалк. Мужчины в черных костюмах заносят траурные венки внутрь.

Около сотни человек уже собрались у здания. Почти каждый держит в руках букет из красных роз. Все в масках. Приветствуются кулаками.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Родные, друзья, коллеги, политики и многие другие почтили память Борису Патона.

"Мы с тобой - люди Патона. Сколько лет я с ним работал, ни разу не нахамил мне. Так, иногда спорили, но он никогда не обижался ", - перешептываются между собой коллеги Бориса Евгеньевича.

В зале уже сидит внучка Ольга вместе с мужем. Приезжает президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Елена Зеленская и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Заносят цветы.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Около 500 человек пришли почтить Бориса Патона.

"Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которой трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким ", - говорит глава государства.

Владимир и Елена Зеленская кладут цветы у гроба умершего. После общения с семьей - выходят из здания. Через несколько минут прибывает на место первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Любил играть в шахматы, в" подкидного ", например. Он никогда не повышал голос. Имея колоссальные полномочия и авторитет, он всегда общался спокойным и взвешенным голосом, продуманными предложениями ", - вспоминает Леонид Кравчук.

Первый президент тоже не задерживается: отдает дань Борису Евгеньевичу, выражает соболезнования родственникам и уезжает.

Внутрь начинают пускать людей небольшими группами: перед входом образовалась толпа. Сразу у дверей проверяют температуру. Желающие проститься с Борисом Патоном выстроились в длинную очередь.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Желающие проститься выстроились в длинную очередь.

"Для таких людей мало жить 100 лет. Такие, как Борис Евгеньевич, должны жить вечно ", - говорит ученик Патона - Максим Мельничук.

В центре большого зала клуба Кабинета Министров стоит гроб с красными и белыми розами. На бархатных подушках изложенные награды Бориса Патона. На столе рядом - портрет покойного, перевязанный черной лентой.

"Кроме того, что Борис Евгеньевич был Выдающимся ученым, он отличался глубокой человечностью, что далеко не часто встречается в людях. Он был внимательным, обязательным. Никогда ничего НЕ забывали. Мы прощаемся с большим человеком ", - рассказывает академик НАН Украины Владимир Горбулин.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Коллеги Бориса Евгеньевича пришли проститься.

К микрофону подходит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Большую часть жизни он положил на служение науке и людям. Память о Бориса Евгеньевича останется в научных трудах, сердцах поколений на многие столетия. Спасибо ему ", - говорит премьер-министр.

Сотни людей продолжают подходить для памяти ученого. Среди них - мэр Киева Виталий Кличко, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, патриарх Филарет.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Борис Патон - легендарный президент Национальной академии наук Украины.

"Борис Евгеньевич много сделал для развития металлургии. Он был мозгом и сердцем Национальной академии наук Украины. Стал легендой украинской и мировой наук ", - говорит заместитель директора Института электросварки им. Евгения Патона Леонид Лобанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мечтаю, чтобы наука и ученые были уважаемыми в нашей стране" - самые яркие цитаты выдающегося Бориса Патона

Церемония прощания длилась более 2 часов. Похоронят Бориса Евгеньевича на Байковом кладбище. Там покоятся его родные: отец Евгений Оскарович, мать Наталья Викторовна и дочь Евгения.

19 серпня помер легендарний науковець, президент Національної академії наук України Борис Патон. Пішов із життя у 101 рік. Останні тижні провів у лікарні через проблеми із серцем.