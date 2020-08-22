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суббота, 22 августа 2020 18:05

"Такие должны жить вечно" - в Киеве попрощались с Борисом Патоном
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Сегодня в Киеве попрощались с ученым, инженером, изобретателем, президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном. Его сердце остановилось 19 августа на 102 году жизни.

Церемония прощания проходит в клубе Кабинета Министров. Перед входом стоит катафалк. Мужчины в черных костюмах заносят траурные венки внутрь.

Около сотни человек уже собрались у здания. Почти каждый держит в руках букет из красных роз. Все в масках. Приветствуются кулаками.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Родные, друзья, коллеги, политики и многие другие почтили память Борису Патона.
Родные, друзья, коллеги, политики и многие другие почтили память Борису Патона.

"Мы с тобой - люди Патона. Сколько лет я с ним работал, ни разу не нахамил мне. Так, иногда спорили, но он никогда не обижался ", - перешептываются между собой коллеги Бориса Евгеньевича.

В зале уже сидит внучка Ольга вместе с мужем. Приезжает президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Елена Зеленская и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Заносят цветы.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Около 500 человек пришли почтить Бориса Патона.
Около 500 человек пришли почтить Бориса Патона.

"Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которой трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким ", - говорит глава государства.

Владимир и Елена Зеленская кладут цветы у гроба умершего. После общения с семьей - выходят из здания. Через несколько минут прибывает на место первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Любил играть в шахматы, в" подкидного ", например. Он никогда не повышал голос. Имея колоссальные полномочия и авторитет, он всегда общался спокойным и взвешенным голосом, продуманными предложениями ", - вспоминает Леонид Кравчук.

Первый президент тоже не задерживается: отдает дань Борису Евгеньевичу, выражает соболезнования родственникам и уезжает.

Внутрь начинают пускать людей небольшими группами: перед входом образовалась толпа. Сразу у дверей проверяют температуру. Желающие проститься с Борисом Патоном выстроились в длинную очередь.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Желающие проститься выстроились в длинную очередь.
Желающие проститься выстроились в длинную очередь.

"Для таких людей мало жить 100 лет. Такие, как Борис Евгеньевич, должны жить вечно ", - говорит ученик Патона - Максим Мельничук.

В центре большого зала клуба Кабинета Министров стоит гроб с красными и белыми розами. На бархатных подушках изложенные награды Бориса Патона. На столе рядом - портрет покойного, перевязанный черной лентой.

"Кроме того, что Борис Евгеньевич был Выдающимся ученым, он отличался глубокой человечностью, что далеко не часто встречается в людях. Он был внимательным, обязательным. Никогда ничего НЕ забывали. Мы прощаемся с большим человеком ", - рассказывает академик НАН Украины Владимир Горбулин.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Коллеги Бориса Евгеньевича пришли проститься.
Коллеги Бориса Евгеньевича пришли проститься.

К микрофону подходит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Большую часть жизни он положил на служение науке и людям. Память о Бориса Евгеньевича останется в научных трудах, сердцах поколений на многие столетия. Спасибо ему ", - говорит премьер-министр.

Сотни людей продолжают подходить для памяти ученого. Среди них - мэр Киева Виталий Кличко, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, патриарх Филарет.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Борис Патон - легендарный президент Национальной академии наук Украины.
Борис Патон - легендарный президент Национальной академии наук Украины.

"Борис Евгеньевич много сделал для развития металлургии. Он был мозгом и сердцем Национальной академии наук Украины. Стал легендой украинской и мировой наук ", - говорит заместитель директора Института электросварки им. Евгения Патона Леонид Лобанов.

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Церемония прощания длилась более 2 часов. Похоронят Бориса Евгеньевича на Байковом кладбище. Там покоятся его родные: отец Евгений Оскарович, мать Наталья Викторовна и дочь Евгения.

19 серпня помер легендарний науковець, президент Національної академії наук України Борис Патон. Пішов із життя у 101 рік. Останні тижні провів у лікарні через проблеми із серцем.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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