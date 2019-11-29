"Так спасли от банкротства" - эксперт о продаже завода "Мотор Сич"

Борис Кушнирук: нам надо не рассориться с США, которые предоставляют нам военную, финансовую, дипломатическую поддержку. Без нее Украине будет труднее вести гибридную войну против России. С другой стороны мы заинтересованы в том, чтобы сохранить предприятие. Это можно сделать только за китайские деньги. Фото: Корреспондент

Фактически завод "Мотор Сич" принадлежит китайским компаниям уже несколько лет. Бывший владелец Вячеслав Богуслаев уже не мог удерживать его на плаву, поэтому решил продать. На тот момент покупателями были несколько компаний. Сейчас они консолидируются в единый холдинг. Поэтому нуждаются в разрешении Антимонопольного комитета.

Об этом интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук, 53 года.

В августе китайская компания "Скайрайзон" подала на согласование в Антимонопольный комитет Украины соглашение о покупке более 50% акций "Мотор Сичи". Однако неделю назад АМКУ решил отложить рассмотрение этого вопроса на два месяца.

Советник президента США Джон Болтом приезжал в Украину в конце лета. Во время встречи с Владимиром Зеленским и тогдашним руководителем СНБО Александром Данилюком он говорил о рисках продажи "Мотор Сичи" китайцам. Мол, что Пекин ведет нечестную игру против Америки и ворует военные технологии.

- После начала войны "Мотор Сич" потерял треть своего рынка. Не могли больше торговать с Российской Федерацией, - объясняет Борис Кушнирук. - Это сильно повлияло на экономическое положение завода. Китай же был очень заинтересован в нашей технологий изготовления двигателей. Они производят собственные самолеты и вертолеты, однако двигатели к ним вынуждены были импортировать.

Какая в этом процессе роль Антимонопольного комитета? Он может отменить факт продажи?

- Сейчас эту тему подняли вновь, потому что на момент продажи Богуслаев договаривался с несколькими китайскими компаниями. Сейчас они объединились в один холдинг, который единолично будет руководить заводом. То есть фактически станет монополистом. Для того, чтобы китайская фирма могла управлять заводом на территории Украины, должна получить разрешение Антимонопольного комитета. Здесь могут возникнуть определенные трудности и подводные камни. С одной стороны это разрешение - декларативная бюрократическая процедура. С другой - без необходимого решения АМКУ китайский холдинг будет вынужден продать "Мотор Сич". Ведь просто не сможет им управлять. Однако скорее всего этого не произойдет. Китайцы будут мягко давить на украинскую власть. Объяснять, что без их инвестиций предприятие просто закроется и почти 30 000 человек останутся без работы.

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Какая от продажи польза для Украины и завода?

- Китайский холдинг модернизирует производство, улучшает условия труда. Их инвестиции фактически спасли стратегически важное предприятие от банкротства. Теперь завод будет работать и платить налоги в украинский бюджет.

Не испортятся наши отношения с США, которые настаивали, чтобы Украина не продавала завод?

- Главная проблема здесь заключается в том, что вокруг "Мотор Сичи" развернулись настоящие геополитические баталии. Украинское руководство здесь должно фактически пройти между капельками. Дополнительная сложность возникает еще и по неопытности новой власти. Президент и его команда должны действовать очень осторожно в сложившейся ситуации.

Нам нужно не рассориться с США, которые предоставляют нам военную, финансовую, дипломатическую поддержку. Без нее Украине будет труднее вести гибридную войну с Россией. С другой стороны мы заинтересованы в том, чтобы сохранить предприятие. Это можно сделать только за китайские деньги. Американцы не хотят покупать наш завод "Мотор Сич" - имеют свои нужные мощности для выработки двигателей.

Нам нужно убедить американских союзников, что украинская технология создания двигателей не будет вывезена в Китай и затем использована против Вашингтона. Именно этого больше всего опасаются в администрации президента Дональда Трампа. Возможно, стоит ввести какую-то специальную Раду, которая будет следила за этим. Надо стараться искать компромисс.

Укроборонпром проводит аудит взаимоотношений конструкторского бюро "Ивченко Прогресс" и "Мотор Сечи"? О каких взаимоотношениях говорится?

- "Мотор Сич" сейчас имеет некоторые экономические контакты с другими украинскими государственными предприятиями, входящими в концерн Укроборонпром. Речь идет о том же конструкторском бюро "Прогресс" им. академика Ивченко. Сейчас они до сих пор действуют. Это объясняется тем, что Вячеслав Богуслаев до сих пор влияет на заводе, там осталось много украинского менеджмента. Китайцы еще фактически не начали им управлять. Пока больше просто используют производимую продукцию. Цель аудита трудно объяснить. Очевидно, Укроборонпром хочет спрогнозировать для себя, на каких условиях государственные предприятия будут дальше сотрудничать с китайской "Мотор Сич".

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Айварас Абромавичюс говорит о введении закона, который позволил бы государству ветировать продажу таких стратегических предприятий как "Мотор Сич". Это удачная идея?

- Такая практика действует во многих европейских странах. Но даже если ее утвердят, она не будет распространяться на конкретно этот завод. Его уже продали и не могли поступить иначе, потому что предприятие было на грани банкротства. Если и принимать официально процедуру вето со стороны государства на продажу частных предприятий, то надо конкретно прописать, на какие именно заводы и компании может распространяться вероятный запрет.

- Китайцы хотят консолидировать более 50 процентов акций завода "Мотор Сич", - сказал руководитель государственного концерна Укроборонпром 43-летний Абромавичюс в интервью "Экономической правде". - Проводим аудит взаимоотношений конструкторского бюро "Ивченко Прогресс" (государственное предприятие, производящее двигатели авиационного и промышленного применения. - Gazeta.ua) и "Мотор Сичи". Не знаю, какое решение примет АМКУ, но компании "Мотор Сич" должна контролировать государство. Следует принять такой же закон, как и в других развитых странах, когда при покупке иностранными инвесторами таких критически важных предприятий государство имеет право вето.