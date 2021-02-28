"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе

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Оксана Матченко с семьей живет в Бразилии. Они решили, что их сын должен получить украинское образование. Обучение в международной украинской школе никак не влияет и не пересекается с учебой в местной, а семья планирует вернуться когда-то на родину. ⠀

"Сын не знает с кем он учится в классе и никогда не видел своих одноклассников. Свою учительницу он увидит только на первом собеседовании. Реальные учителя-горе родители, которым это все свалилось на голову.

У нас нет уроков онлайн, дистанционно или хоть что-то похожее на то все о чем я читаю у других мам из других стран", - рассказывает Оксана.

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Куратор присылает материалы для самостоятельного обучения. Там темы и примерный перечень вопросов, которые будут на собеседование, также рабочие тетради и электронные версии книг.

"За два месяца с начала обучения мы получили письмо от преподавателя с вопросом: не хотим ли написать контрольную по искусству. В индивидуальном графике перечень контрольных и собеседований", - добавляет Оксана.

"Наши дни распланированы поминутно. Смущение на ребенка страшное. Тем более за год карантина у нас все заперто и ребенок отвык от детского сада. Занимаемся с ним каждый день. Тяжело дается английский. В учебнике нет даже алфавита. А надо уметь читать и переводить слова. Конечно, это все легло на мои плечи. Порой за тем учебой проходит целый день", - говорит украинка.

С марта ребенок начнет учиться в Бразильской школе. Обучение продлится онлайн.

Украинки, которые переехали за границу, рассказали, как отличаются принципы воспитания детей в разных странах. В Японии много внимания уделяют здоровому питанию. В детсадах даже есть должность диетолога.