Святослав Трух нуждается в трансплантации костного мозга

У студента второго курса Львовского института Университета банковского дела Святослава Труха случился рецидив острой лимфобластной лейкемии, ему нужна трансплантация костного мозга.
Об этом сообщается на странице вуза в Facebook. Сейчас юноша находится на лечении в отделении гематологии 5-й клинической больницы. Львова, проходит химиотерапию.
"Но на этот раз, кроме химиотерапии, ему необходима трансплантация костного мозга, которую в Украине не делают. Девятая клиническая больница Минска в Беларуси согласилась взяться за лечение Святослава. Стоимость сделки составляет 150 000 долларов ", - говорится в сообщении.
Всех неравнодушных людей просят помочь собрать деньги на лечение.
Номер карты "ПриватБанка": 4149 4991 2588 2322 - Трух Ирина Игоревна (мама Святослава).
22-летняя Лиза Кучеренко борется с лейкозом.
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