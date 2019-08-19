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понедельник, 19 августа 2019 10:12

Святослав Трух нуждается в трансплантации костного мозга

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Святослав Трух нуждается в трансплантации костного мозга
У Святослава Трухи случился рецидив острой лимфообластной лейкемии

У студента второго курса Львовского института Университета банковского дела Святослава Труха случился рецидив острой лимфобластной лейкемии, ему нужна трансплантация костного мозга.

Об этом сообщается на странице вуза в Facebook. Сейчас юноша находится на лечении в отделении гематологии 5-й клинической больницы. Львова, проходит химиотерапию.

"Но на этот раз, кроме химиотерапии, ему необходима трансплантация костного мозга, которую в Украине не делают. Девятая клиническая больница Минска в Беларуси согласилась взяться за лечение Святослава. Стоимость сделки составляет 150 000 долларов ", - говорится в сообщении.

Всех неравнодушных людей просят помочь собрать деньги на лечение.

Номер карты "ПриватБанка": 4149 4991 2588 2322 - Трух Ирина Игоревна (мама Святослава).

22-летняя Лиза Кучеренко борется с лейкозом.

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