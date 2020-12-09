"Священники МП должны спрашивать разрешения, чтобы служить на нашей земле" - эксперт

Александр Саган: кто не пришел на Объединительный собор, тот самоустранился от ПЦУ и находится на чужой канонической территории. Фото: Тарас Подолян

Перед Объединяющим Собором было четко сказано, что с октября 2018 года, после Синодального решения Константинополя, отменен акт 1686 о временном вхождения Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Все православные клирики, которые действуют в Украине, оказались на канонической территории Константинопольского патриарха. Всех их он, как Предстоятель церкви, пригласил, согласно канонам, на Объединительный собор. Но было условие: кто не придет, то самоустраняется от ПЦУ и находится на чужой канонической территории. Поэтому после Объединительного собора Онуфрий, согласно православным канонам, не является правящим православным митрополитом Киевским, а стал просто митрополитом в Киеве. Письмо Варфоломея от 30 октября просто подтверждает статус-кво", - объясняет эксперт.

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Служители Московского патриархата является священниками чужой церкви, действующие на канонической территории ПЦУ, отмечает Александр Саган.

"Верховная Рада Украины приняла даже специальный закон, по которому Украинская Православная Церковь обязана изменить название - должна четко указать свою юрисдикционную принадлежность, как это и было в ее Уставе до 2007 года. То есть должны именоваться "Украинской православной церковью Московского патриархата", потому что не является украинской и входят в структуру Московского патриархата. Однако юристы УПЦ МП тщательно блокируют реализацию этой законодательной нормы", - добавляет он.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

"Объединительный Собор украинских церквей в декабре 2019 избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины. Принял устав Церкви Украины. С тех пор новая автокефальная церковь является единственной канонической Православной церковью на территории Украинского государства. Константинополь уже не рассматривает Онуфрия как канонического митрополита Киевского ", говорится в письме Константинопольского патриарха Варфоломея от 30 октября.