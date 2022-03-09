"Сверхтяжелый режим" - иностранные медики приедут работать в Украину

Медики сейчас работают практически без отдыха. Фото: ArmiaInform

Медиков хватает, но они работают в тяжелом изнурительном режиме. Около 1 тыс. иностранных медиков вызвались приехать в Украину. Из-за границы уже прибывают первые врачи, чтобы помогать украинским коллегам.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Сегодня медицинских работников хватает. Но мы понимаем, что они работают сегодня в сверхтяжелом изнурительном режиме, особенно в больницах, которые принимают раненых, больных, пострадавших после обстрелов мирных кварталов, которых достаем из-под завалов. Это политравма, это довольно сложные случаи , это часы в операционных для того, чтобы спасти жизнь", - сказал Ляшко.

Минздрав имеет список врачей, которые готовы приезжать с запада на восток, чтобы заменить хирургов. Также уже почти 1 тыс. иностранных медработников вызвались приехать в Украину для оказания пострадавшим медпомощи, добавил министр.

"Уже первые медработники, в том числе врачи, приезжают в Украину, приступают к подготовке для того, чтобы помогать украинским медикам", - сказал Ляшко.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.