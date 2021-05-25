Сутки перед затмением: что особенного произойдет в это время

Оставайтесь собой и прислушайтесь к собственному сердцу. Фото: pixabay.com

25 мая не забывайте об отдыхе. Позаботьтесь о здоровье спины. Не переносите тяжелого, откажитесь от участия в спортивных соревнованиях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это время перед лунным затмением, - говорит астролог. - Может появиться боль в груди. Вовремя наведайтесь к кардиологу. Не игнорируйте мигрени и высокое давление. Больше времени проводите в квартире. Отдыхайте. Тяжелые нагрузки вам сейчас противопоказаны. Воздержитесь от операций на глазах. Это особое время. Легко будет бросить пить и курить, отказаться от дурной привычки смогут шопоголики и игроманы. Будут открываться сокровенные желания и возможности. Не пытайтесь кому-то угодить. Оставайтесь собой и прислушайтесь к собственному сердцу. В это время будут происходить настоящие чудеса. Некоторые откроют в себе целительские способности и поймут, чем стоит заниматься дальше".

Овен

Пользуйтесь пастой для укрепления эмали зубов. Усильте уход за полостью рта. В случае необходимости посетите стоматолога.

Телец

Хорошо обрабатывайте поверхность раны или послеоперационного шва. Избегайте нагноения. Чистку кожи лица доверьте косметологу.

Близнецы

Хорошее время для проведения оздоровительных процедур. Займитесь закаливанием организма. Посетите бассейн.

Рак

Не экспериментируйте с новыми косметическими средствами. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Не следует красить волосы.

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Лев

Предупреждайте развитие застойных явлений в организме. Не стоит проводить целый вечер перед экраном телевизора. Больше гуляйте пешком.

Дева

Любая мелочь может вывести вас из равновесия. Принимайте утром контрастный душ. Не пейте тонизирующих напитков. Оставайтесь трезвыми.

Весы

Не переедайте. Откажитесь от пирожных и мороженого. Быстро будут набираться лишние килограммы. Пейте чистую воду.

Скорпион

Одевайтесь по погоде. Остерегайтесь простуды. Женщинам следует держать грудь в тепле. Не провоцируйте развития мастопатии.

Стрелец

Будут беспокоить боли в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Дозируйте нагрузки во время тренировок. Берегите колени от травм.

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Козерог

Напомнят о себе больные почки. Начните очередной курс лечения. Откажитесь от жареных и острых блюд. Не следует злоупотреблять алкоголем.

Водолей

Повышается ломкость волос и ногтей. Займитесь их укреплением. Не стоит посещать парикмахерскую.

Рыбы

Будет беспокоить насморк. Отнеситесь серьезно к его лечению. Не допускайте осложнений в виде гайморита или синусита.

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