Сущенко даст первую пресс-конференцию после освобождения

Пресс-конференция состоится 11 сентября в Укринформе. Фото: kp.ua

Освобожденный из российской тюрьмы Роман Сущенко в среду, 11 сентября, даст пресс-конференцию в Укринформе.

Мероприятие состоится в 12:30 в зале № 1. Это будет первая прес-сконференция Сущенко после освобождения, передает Укринформ.

Как отмечается, перед этим бывший заключенный РФ собственноручно снимет плакат с надписью # ВОЛЮСУЩЕНКУ, который почти три года висел на фасаде здания информагентства.

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Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016, куда он прибыл с частной поездкой. Журналиста посадили по подозрению в шпионаже. ФСБ РФ заявила, что арестант является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, тогда как в украинских силовых структурах это опровергли. Московский суд дал санкцию на арест Сущенко до 16 сентября 2018 года.