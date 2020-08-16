Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 432
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2088
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1854
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 513
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1476
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
5
4
4
5
7
&quot;Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?&quot; - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
"Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?" - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
&quot;Братья-белорусы, Одесса с вами&quot;: памятник Дюка &quot;одели&quot; в бело-красное полотнище
"Братья-белорусы, Одесса с вами": памятник Дюка "одели" в бело-красное полотнище
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Видео
Все видео
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1620
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1764
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 432
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
воскресенье, 16 августа 2020 12:04

Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

  Комментировать
Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел &quot;договорняк&quot; между судьями и олигархами
В деле задействованы практически все возможные судебные манипуляции - Малюська. Фото: Reuters

Министр юстиции Денис Малюська увидел в судебном процессе шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против ПриватБанка признаки сговора между судьями и бизнесменами.

Как сообщает Укринформ, об этом министр написал в Facebook.

"Тихий договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил ", - отметил малюська, комментируя заседание 14 августа Печерский районный суд по иску шести британских компаний в ПриватБанк и Минфина.

В частности, как напомнил министр суть спора, истцы требуют обязать ПриватБанк продолжать обслуживать их депозиты. ПриватБанк отрицает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В то же время суд вынес определение об обеспечении иска, и Приват обязали обслуживать депозиты. Однако Приват решение об обеспечении не выполнил, поскольку, как отметил малюська, депозитов не существует.

При этом в процессе, по словам министра юстиции, были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик физическое лицо-(чтобы изменить подведомственность дела) манипуляция с судебным сбором (иск о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одна за другой, пока система не расписала дело на определенного судью) манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок выполнения постановления об обеспечении, которой взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть, в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов из ПриватБанка в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI ", - возмущается министр.

По его словам, такая позиция выходит за пределы того, что можно делать для обеспечения иска (ст.150 ГПК). "Она, к тому же, не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с Приватбанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскании средств, а как обязательство обслуживать депозиты ", - отметил малюська.

По его мнению, выглядит весь этот процесс "очень плохо" по нескольким причинам. В частности, как отметил министр, учитывая, сколько шума вокруг процесса и риски для репутации он создает, естественным было бы быстрая отказ в удовлетворении заявления истцов, однако суд держит "драматическую паузу", стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков - " очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы ".

Также малюська обратил внимание, что слушание дела назначено на конец рабочего дня, в пятницу, среди августа во период отпусков - вероятно, в расчете на вялую реакцию публики; дело поставили слушать последней, что указывало на готовность слушать дело хоть до ночи и таки получить результат.

По словам главы Минюста, суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушания в связи с тем, что ответчики не были должным образом уведомлены о заседании по делу. Создавалось впечатление, как добавил малюська, что "решение об отложении было принято (или согласовано) не сразу, и не лицом, присутствовала в зале судебного рассмотрения".

Кроме того, министр юстиции указал на отсутствие "активистов", которые полностью проигнорировали ключевое и самое проблемное судебное заседание, хотя едва штурмом не брали суды при второстепенных и неважных разбирательств по Привата.

Таким образом, как считает малюська, в деле "все признаки некоего тихонько договорнячку цене в миллиарды гривен".

Как сообщалось, 14 августа Печерский суд перенес на 2 сентября заседание по иску шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против ПриватБанка.
В апреле Апелляционный суд Киева отклонил жалобу государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка 250 млн долл., Которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрской филиала ПриватБанка к национализации.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с этими компаниями.

В то же время ПриватБанк настаивает, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие лицам, связанным с ексвласникамы Приватбанка.

Кабинет Министров 18 декабря 2016 принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции допэмиссии банка.

Окружной административный суд Киева 17 мая 2017 года признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семьи Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц.

Семья Суркисов, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины.

Укринформ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 65972
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 13158
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 8829
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
19
 Просмотров: 7146
Труп женщины на дороге: установили личность погибшей и причину смерти
Труп женщины на дороге: установили личность погибшей и причину смерти Просмотров: 6039
Общество
Почти 2 тысячи километров: в Ужгороде стартовал велопробег ветеранов АТО / ООС
Почти 2 тысячи километров: в Ужгороде стартовал велопробег ветеранов АТО / ООС Просмотров: 9
Трейдер Ахметова увеличил чистую прибыль в 14 раз при правительстве "дтекивця" Шмыгаля
Трейдер Ахметова увеличил чистую прибыль в 14 раз при правительстве "дтекивця" Шмыгаля Просмотров: 72
Сообщили, где в Украине возможно ослабление жары
Сообщили, где в Украине возможно ослабление жары Просмотров: 81
Сегодня отмечают Малинник: какие приметы и запреты
Сегодня отмечают Малинник: какие приметы и запреты Просмотров: 459
Парламент не решил крайне важный вопрос о местных выборах
Парламент не решил крайне важный вопрос о местных выборах
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
1
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Голосов: 52717
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua