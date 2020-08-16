Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

В деле задействованы практически все возможные судебные манипуляции - Малюська. Фото: Reuters

Министр юстиции Денис Малюська увидел в судебном процессе шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против ПриватБанка признаки сговора между судьями и бизнесменами.

Как сообщает Укринформ, об этом министр написал в Facebook.

"Тихий договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил ", - отметил малюська, комментируя заседание 14 августа Печерский районный суд по иску шести британских компаний в ПриватБанк и Минфина.

В частности, как напомнил министр суть спора, истцы требуют обязать ПриватБанк продолжать обслуживать их депозиты. ПриватБанк отрицает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В то же время суд вынес определение об обеспечении иска, и Приват обязали обслуживать депозиты. Однако Приват решение об обеспечении не выполнил, поскольку, как отметил малюська, депозитов не существует.

При этом в процессе, по словам министра юстиции, были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик физическое лицо-(чтобы изменить подведомственность дела) манипуляция с судебным сбором (иск о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одна за другой, пока система не расписала дело на определенного судью) манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок выполнения постановления об обеспечении, которой взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть, в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов из ПриватБанка в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI ", - возмущается министр.

По его словам, такая позиция выходит за пределы того, что можно делать для обеспечения иска (ст.150 ГПК). "Она, к тому же, не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с Приватбанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскании средств, а как обязательство обслуживать депозиты ", - отметил малюська.

По его мнению, выглядит весь этот процесс "очень плохо" по нескольким причинам. В частности, как отметил министр, учитывая, сколько шума вокруг процесса и риски для репутации он создает, естественным было бы быстрая отказ в удовлетворении заявления истцов, однако суд держит "драматическую паузу", стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков - " очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы ".

Также малюська обратил внимание, что слушание дела назначено на конец рабочего дня, в пятницу, среди августа во период отпусков - вероятно, в расчете на вялую реакцию публики; дело поставили слушать последней, что указывало на готовность слушать дело хоть до ночи и таки получить результат.

По словам главы Минюста, суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушания в связи с тем, что ответчики не были должным образом уведомлены о заседании по делу. Создавалось впечатление, как добавил малюська, что "решение об отложении было принято (или согласовано) не сразу, и не лицом, присутствовала в зале судебного рассмотрения".

Кроме того, министр юстиции указал на отсутствие "активистов", которые полностью проигнорировали ключевое и самое проблемное судебное заседание, хотя едва штурмом не брали суды при второстепенных и неважных разбирательств по Привата.

Таким образом, как считает малюська, в деле "все признаки некоего тихонько договорнячку цене в миллиарды гривен".

Как сообщалось, 14 августа Печерский суд перенес на 2 сентября заседание по иску шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против ПриватБанка.

В апреле Апелляционный суд Киева отклонил жалобу государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка 250 млн долл., Которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрской филиала ПриватБанка к национализации. Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с этими компаниями. В то же время ПриватБанк настаивает, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие лицам, связанным с ексвласникамы Приватбанка. Кабинет Министров 18 декабря 2016 принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции допэмиссии банка. Окружной административный суд Киева 17 мая 2017 года признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семьи Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. Семья Суркисов, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины.