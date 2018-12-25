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вторник, 25 декабря 2018 15:05

Супрун разрушила распространенный миф

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Супрун разрушила распространенный миф
Супрун рассказала, можно ли безопасно смотреть на "сварку". Фото: HJK

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, можно ли безопасно смотреть на "сварку".

По ее словам, трах о том, что даже мгновенный взгляд на процесс сварки, может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере - преувеличен. Поэтому Супрун решила разрушить довольно распространенный миф, об этом говорится на ее странице в Facebook.

"Если вы идете по улице и заметили, что где-то работает сварщик - повреждение зрения очень маловероятно.

Но это касается чисто прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, работающих со сваркой.

Искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаза.

Симптомы - боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету, головная боль ", - пишет Супрун.

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В то же время чем дольше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Обычно за день-два все должно нормализоваться Но о дальнейшем ходе болезни и лечении может делать выводы только врач, поэтому при необходимости обязательно к нему обратитесь, предупреждает эксперт.

"Поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с какого нет.

Поэтому специально стоять и смотреть на сварку без защитного оборудования для глаз не стоит ", - отметила Супрун.

В морозы нужно не только правильно одеваться, но и обуваться. Чего именно нельзя носить посоветовала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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