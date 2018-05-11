Супрун объяснила, когда нужно делать МРТ

Автор: sun-clinic

В Украине есть распространенная практика делать МРТ, когда пациент испытывает дискомфорт в спине. Это важная процедура, однако часто она не оправдана.

Об этом в Facebook и.о. министра Здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если вы будете знать больше о том, зачем она нужна, в каких случаях МРТ делать обязательно, а когда лучше избежать - вы сможете сохранить больше времени, средств, а иногда и здоровья", - пишет Ульяна Супрун.

МРТ назначается непосредственно, если у пациента имеются признаки серьезной патологии позвоночника или выраженный неврологический дефицит, что составляет около 1-2% от всех случаев боли в спине. Для этого врач в первую очередь должен понимать клиническую картину пациента, историю развития болезни, а также определить так называемые "красные флажки" - симптомы наличия серьезной проблемы позвоночника.

Примером таких симптомов является нарушение чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции тазовых органов, появление боли ночью, повышение температуры и немотивированная потеря веса, онкологические болезни в анамнезе и др.

В других случаях - это 98-99% людей, обращающихся к врачу с проблемой боли в спине, МРТ не назначается. По международным протоколам лечение начинается с простых рекомендаций - это сохранение физической активности, при необходимости нестероидные противовоспалительные препараты, специальные упражнения, которые можно комбинировать с массажем или мануальной терапией.

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Очень важно, что направлять на такие обследования имеет исключительно специалист. Никоим образом это не может быть частная инициатива пациента.

"Необоснованно расширены показания к МРТ позвоночника и неверная трактовка полученных результатов могут привести к тому, что начнется лечение "результатов МРТ", а не настоящей проблемы. Как следствие, назначение ненужных, порой дорогостоящих препаратов и процедур, иногда даже хирургического вмешательства", - объясняет чиновник.

Как пациент, не стесняйтесь спрашивать вашего врача больше и никогда не принимайте самостоятельное решение по этому виду диагностики.

Если вы врач - старайтесь больше объяснять своим пациентам, чего вы ожидаете от результатов исследования, и как оно поможет вылечить проблему.

Если стресс продолжается постоянно, он начинает угрожать организму. К хроническому стрессу могут приводить перегрузки на работе, проблемы в семье или другие регулярные проблемы. Понедельник может быть дополнительным стрессом для всех - множество дел, новые задачи, важные встречи. Если вы сегодня или в другие дни чувствуете себя беспокойно, забываете мелочи, немного раздражительными - не переживайте, это обычные вещи, которые время от времени случаются с каждым человеком.