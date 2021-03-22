Сумка стоимости как авто: какие аксессуары носят народные депутаты

Сумка Ольги Коваль стоимостью свыше 100 тыс. грн. Фото: Дмитрий Ларин

Народные депутаты в Верховной Раде появляются не только в брендовой одежде, но и со стильными аксессуарами. Политиков можно увидеть с дорогими сумками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.

С дорогими аксессуарами на работу приходят депутаты Юлия Диденко, Ирина Фриз, Лариса Билозир и другие, пишет издание ТаблоID.

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Ольга Коваль, депутат фракции "Слуга народа", ходит в Верховную Раду с черной сумкой от Chanel, которая стоит более 100 тыс. грн. Депутат "Слуги народа", международная юристка Ольга Савченко свой образ дополнила голубой сумкой от Dior стоимостью более $5 тыс. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Диденко засветила в Раде серую сумку от Sain Laurent, стоимость которой оставляет около €2 тыс.

Кроме того, некоторые депутаты являются поклонницами бюджетного американского Michael Kors и других брендов. Член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах появилась с сумкой от Carmen за 8,5 тыс. грн. Народный депутат Украины VIII и IX созывов Ирина Фриз показалась на публике с сумкой от Michael Kors более чем за 10 тыс. грн.

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн. У депутатов есть надбавки от 15% оклада за степень кандидата наук и доктора философии до 100% за интенсивность труда.