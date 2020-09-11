Сухо и солнечно - какая погода будет на выходных

На выходных в Украине будет бабье лето.

12 сентября в северных, восточных, большинстве центральных и западных областей будет 21-24°С, сообщает Укргидрометцентр.

На юге и в Винницкой обл. воздух прогреется от 26 до 29°С. В Киеве 21-23°С. Ночью температура опустится до 7-11°С. Без осадков.

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13 сентября потеплеет по всей Украине. Температура от 24 до 29°С. В Киеве 25-27°С, солнечно. Ночью температура до 7-13°С. Везде без осадков.

Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. До 20-х чисел первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.