Судья Вовк: В отставку не пойду!

Детективы НАБУ объявили подозрение руководителю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку. Фото: LB.ua

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отреагировал на объявление детективами Национального антикоррупционного бюро подозрений ему и другим судьям ОАСК. Говорит, что подозрения ему никто не вручал, а сам он в отпуске.

"Обыски, санкционированные районным судом города Кировоград и так называемые новые подозрения - не что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам ... В тоже время обыски в суде я расцениваю как очередную попытку давления на ОАСК и на меня лично. Но я в отставку не уйду", - написал Вовк в Facebook.

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Судья говорит, что после возвращения из отпуска он "правовым путем и в порядке, предусмотренным законом, будет доказывать свою правоту".

17 июля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что объявили подозрение руководству Окружного админсуда Киева, в частности его руководителю Павлу Вовку, заместителю Вовка Евгению Аблову и еще пяти судьям. По версии следствия, глава ОАСК судья Вовк возглавил преступную организацию, которая планировала захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе. Перед этим 17 июля Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в Окружной админсуд Киева.