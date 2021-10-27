Судья "приговорил" воров к чтению книг

Воров "приговорили" к чтению. Фото: crime.fakty.ua

В Одессе судья "наказал" двух воров чтением книг.

Мужчины попались на краже автомагнитол и динамиков, потому что на месте преступления забыли свои паспорта, говорится в сюжете ТНС.

Судья решил, что это свидетельствует о незрелости обвиняемых и дал им год условно. А еще - обязал прочитать произведения: "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фина", "Белый Клык" и - стихотворение Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі".

Приговор к чтению вынес впервые. Потому что считает, что стандартное наказание в этом случае не сработало бы.

Один из участников кражи – 23-летний воспитанник интерната, другой – 19-летний – вырос в многодетной семье и бросил обучение ради заработка. Оба – по мнению судьи – не имеют жизненного опыта и критического мышления.

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В Конотопе на Сумщине 23-летний вор сжег свой дом и даже переодевался в женщину. Так пытался избежать ответственности за угон велосипеда, ряд краж из продуктовых магазинов, супермаркетов и благотворительных ящиков. Попался злоумышленник на воровстве велосипеда.