Судьба около 70 белорусов, пропавших в дни протестов, до сих пор неизвестна - СМИ

С момента запуска инициативы десятки людей уже нашлись. Фото: Reuters

Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Почти все в списке - мужчины. Об этом сообщает TUT.BY, приводя данные созданной ими инициативы поиска людей, пропавших во время акций протеста.

"На странице инициативы можно сообщить о пропавших во время протестов. Вместе с тем, люди, которые имеют какую-то информацию о пропавших, смогут сообщить об этом родным. Только человека находят, ее убирают из списка", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время протестов в Беларуси погибли по меньшей мере 5 человек - правозащитники

Стоит отметить, что с момента запуска инициативы десятки людей уже нашлись.

"О нескольких лиц известно, что они задержаны, но неизвестно место пребывания. Судьба остальных неизвестна. Их нет ни в обнародованных Генпрокуратурой список осужденных, ни в списках тех, кого содержат в изоляторах", - говорится в сообщении.

Рабочего Минского завода колесных тягачей, который снимал на телефон президента Беларуси Александра Лукашенко во время словесного конфликта с сотрудниками, задержали. До сих пор не известно на каких основаниях он был задержан.