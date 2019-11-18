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понедельник, 18 ноября 2019 19:19

Суд закрыл дело Мосийчука против Супрун

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Суд закрыл дело Мосийчука против Супрун
Окружной админсуд Киева закрыл дело Мосийчука против Супрун. Фото: "Фокус"

Окружной административный суд Киева закрыл дело против бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Дело открыли по иску экс-нардепа Игоря Мосийчука.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served", - написала Супрун в Twitter.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Окружной административный суд Киева по иску Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В своем объяснении решения Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра только в течение месяца. Первый заместитель может исполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения по Супрун суду неизвестно. Суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

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11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

Народный депутат от Радикальной партии Алексей Ленский подал иск на исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Об этом сообщает "Судебная власть Украины". Дело будет рассматривать Окружной админсуд Киева. Председательствующим судьей автоматизированная система определила Любовь Марулину.

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