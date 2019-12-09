Суд решил судьбу проспектов Бандеры и Шухевича

Автор: bbc.com Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования проспектов Бандеры и Шухевича.

Шестой апелляционный суд признал законным переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Сообщает об этом РБК-Украина.

Апелляцию подавали Киевский городской совет и партия "Свобода" в ответ на решение об отмене переименования, принятое Окружным админсудом Киева 25 июня 2019 года.

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За переименование Московского на просп. Степана Бандеры проголосовали 7 июля 2016-го депутаты Киевсовета. Через год просп. Николая Ватутина переназвали в честь Романа Шухевича. 25 июня 2019 окружной административный суд Киева оба изменения отменил. Аргументировал это наличием нарушений в процедуре переименования и отсутствием надлежащего обоснования решений. В результате была подана апелляция. Во время ее рассмотрения в суде произошла драка.