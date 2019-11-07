Суд разрешил ВИЧ-инфицированным людям усыновлять детей

"ВИЧ-инфицированные" теперь могут заводить детей. Фото: ТСН

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным пункт приказа Министерства здравоохранения, согласно которому ВИЧ-позитивные люди не имели права усыновлять детей.

Из-за инфекции немало украинцев имели проблемы при оформлении усыновления или опекунства, поскольку не хотели судиться, чтобы не открывать свой статус, передает ТСН.

"28 октября 2019 мы получили решение, что позволило всем украинцам усыновлять детей, несмотря на их ВИЧ-статус", - прокомментировал адвокат.

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В 2008 году Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний, препятствующих Украинский усыновлять ребенка, в том числе и ВИЧ. Дело об отмене этой нормы вел адвокат Виталий Матвеев. Она находилась на рассмотрении суда больше года.