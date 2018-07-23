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понедельник, 23 июля 2018 16:06

Суд по делу Ноздровськой: сообщили новые подробности

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Суд по делу Ноздровськой: сообщили новые подробности
Юрия Россошанского подозпевают в убийстве Ирины Ноздровской.Фото.img.pravda.com

Правохранители изменили подозрение, объявленное Юрию Россошанскому. Его обвиняют в убийстве юристки Ирины Ноздровськой в начале года.

Ранее подозреваемому инкриминировали умышленное убийство. Отныне - умышленное, совершенное с особой жестокостью, сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного подозрения", - пояснили в ведомстве.

Новая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Обвиняемый акт для рассмотрения будет передано в суд.

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1 января полиция Киевской области сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это активистка Ирина Ноздровська, которую разіскивали с 30 декабря. Она погибла от большого количества колото- резаных ран. Ее похоронили рядом с младшей сестрой Светланой Сапатинською.



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