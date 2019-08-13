Суд отпустил подозреваемого по делу "Роттердам+"

Подозреваемого по делу "Роттердам+" Тараса Ревенко, экс-чиновника Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отпустили под залог. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева.
В течение 5-ти дней Ревенко должен заплатить почти 2 млн грн залога. До 10 октября ему запрещено покидать пределы Киева без разрешения следователя.
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В то же время прокуратура просила об аресте на 60 суток с альтернативой залога 5 млн грн.
Детективы Национального антикоррупционного бюро 8 августа сообщили о подозрении 30-летнему Дмитрию Вовку. Он бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Его и еще пятерых чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам+". По ней цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За 2 года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.
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