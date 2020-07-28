Суд открыл дело против Нацсовета по иску "Прямого"

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 612
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 441
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 981
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 846
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4437
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
5
7
8
4
4
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
Нацгвардия получила новое оружие по стандартам НАТО
Нацгвардия получила новое оружие по стандартам НАТО
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
Начальника Фискальной службы задержали при получении взятки
Начальника Фискальной службы задержали при получении взятки
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Видео
Все видео
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 333
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 441
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 180
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
вторник, 28 июля 2020 18:43

Суд открыл дело против Нацсовета по иску "Прямого"

  Комментировать
Суд открыл дело против Нацсовета по иску &quot;Прямого&quot;
Суд рассмотрит иск "Прямого" против Нацсовета. Фото: Reuters

Окружной административный суд Киева открыл производство против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по иску телеканала "Прямой".

Тот просит отменить решение о внеплановой проверке, которое Нацсовет принял за оскорбления в адрес Владимира Зеленского в эфире канала. Об этом сообщает пресс-служба суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководство ГБР требовало арестовать "Прямой канал", чтобы прекратить его деятельность - руководитель следственной группы Корецкий

Как отмечается, суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

9 января Нацсовет назначил внеплановую проверку "Прямого канала" в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского. На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий "Прямого" оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельных этносов и употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли в них нарушения законодательства. Вероятно, речь идет о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сцикунчиком", а его отца назвал "тупым". В июне Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела против Пояркова, которое открыли через оскорбление президента Владимира Зеленского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд открыл дело против Нацсовета по иску "Прямого"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

День святого Владимира: что нельзя делать этого дня

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 27585
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 14193
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 13932
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 10863
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 9549
Общество
Строительство дороги через "Барабашово" спровоцировало митинг под офисом Зеленского
Строительство дороги через "Барабашово" спровоцировало митинг под офисом Зеленского Просмотров: 36
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 162
Украина установила рекордный показатель по запасам газа
Украина установила рекордный показатель по запасам газа Просмотров: 99
Мужчина среди бела дня избил женщину до обморочного состояния
Мужчина среди бела дня избил женщину до обморочного состояния Просмотров: 432
Возможный сообщник "луцкого террориста" вышел из-под стражи после внесения залога
Возможный сообщник "луцкого террориста" вышел из-под стражи после внесения залога Просмотров: 45
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
3
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
Голосов: 52433
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua