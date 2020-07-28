Суд открыл дело против Нацсовета по иску "Прямого"

Суд рассмотрит иск "Прямого" против Нацсовета. Фото: Reuters

Окружной административный суд Киева открыл производство против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по иску телеканала "Прямой".

Тот просит отменить решение о внеплановой проверке, которое Нацсовет принял за оскорбления в адрес Владимира Зеленского в эфире канала. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Как отмечается, суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

9 января Нацсовет назначил внеплановую проверку "Прямого канала" в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского. На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий "Прямого" оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельных этносов и употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли в них нарушения законодательства. Вероятно, речь идет о выпуске программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года, в котором ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сцикунчиком", а его отца назвал "тупым". В июне Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела против Пояркова, которое открыли через оскорбление президента Владимира Зеленского.