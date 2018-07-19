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четверг, 19 июля 2018 19:55

Суд наложил арест на имущество Вышинского

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Суд наложил арест на имущество Вышинского
Херсонский горсуд арестовал имущество Вышинского. Фото: HKs

Херсонский горсуд арестовал имущество главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "Интерфакс-Украина".

"Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков", - отметила Тихончик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышинского подозревают в еще одном преступлении

Скоро состоится очередное слушание дела Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене и незаконном хранении оружия.

11 июля главному редактору пропагандистского ресурса "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей еще на 60 суток. Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что на решение подадут апелляции.

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