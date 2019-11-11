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понедельник, 11 ноября 2019 19:29

Суд арестовал генерала Марченко, подозреваемого по делу бракованных бронежилетов

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Суд арестовал генерала Марченко, подозреваемого по делу бракованных бронежилетов
Генерала Марченко арестовали на 2 месяца. Фото: Obozrevatel

Генерала Дмитрия Марченко, которого подозревают по делу о закупке некачественных бронежилетов, взяли под стражу на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн.

Соответствующее решение в понедельник, 11 ноября, принял Печерский суд Киева, сообщает директор ГБР Роман Труба в Telegram.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн - такую ​​меру пресечения избрали генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных сил Украины", - написал Труба.

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Решение суда о мере пресечения ожидают еще четверо фигурантов дела. При этом Труба добавил, что подозреваемых позже будет больше.

"Осталось избрать меру пресечения еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше", - подчеркнул он.

Работники Государственного бюро расследований изъяли 11 тыс. бронежилетов, которые считаются некачественными.

26 июня проводили 40 обысков по делу по факту закупки для нужд Министерства обороны непригодного имущества по завышенным ценам.

5 ноября следователи объявили подозрение в совершении уголовного преступления пяти должностным лицам Министерства обороны, в том числе генерал-майору Дмитрию Марченко.

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11
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