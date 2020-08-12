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среда, 12 августа 2020 18:18

"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко

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&quot;Стыдно его носить&quot; - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины. Фото: Reuters

Российский скрипач и дирижер, народный артист Украины и РФ Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году.

Об этом написал сам Спиваков в открытом письме, из-за ситуации в Беларуси, его публикует "Новая газета".

Артист заявил, что "президент Беларуси создал для своего народа условия для жизни, не совместимые с гуманизмом и демократией".

"Сегодня на вашем" святые "царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власть подавляет волеизъявление большого количества граждан по всей стране. Поэтому в этой ситуации я вынужден отказаться от ордена, который вы меня раньше наградили. Мне стыдно его носить, потому что это связано с вашим правлением. Ваша "черная" сила - это ваша большая слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили ", - сказал Спиваков.

Известно, что в 2012 году на выборах президента артист поддержать кандидатуру Владимира Путина но не раскачивать лодку. Впоследствии, в 2014 году Скрипач вместе с другими российскими деятелями культуры написал письмо в поддержку аннексии Крыма.

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Стоит отметить, что белорусский орден Франциска Скорины вручают за значительные успехи в деле национально-государственного возрождения Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, а также пропаганды культурного наследия белорусского народа, за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки.

Белорусский музыкант, лидер группы Brutto Сергей Михалок отреагировал на события в Беларуси. Там 4-й день продолжаются массовые акции протеста из-за предварительные результаты выборов президента. На своей официальной странице в Instagram артист выложил фрагмент клипа на белорусском языке на песню группы Brutto.

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