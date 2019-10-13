Створять Єдиний держреєстр ветеранів

Правительство пидтримавзмины к проекту физической, медицинской и психосоциальной адаптации ветеранов войны и членов их семей.
Регистрация сможет четко определять количество ветеранов и их потребности, пишет 24tv.ua.
Программа предусматривает необходимые меры и инструменты, которые позволят нам обеспечивать все направления реабилитации и реадаптации ветеранов и членов их семей, внедрить программы физической и ментальной реабилитации и реадаптации и вообще повысить социальную защиту ветеранов и их близких, - отметила Оксана Коляда.
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Будет создана электронная платформа Е-ветеран, которая позволит ветеранам в каждом регионе получать услуги и сервис.
Проект рассчитан до 2023 года.
Государство ищет пути предоставления ветеранам льготного жилья на разных условиях.
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