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пятница, 22 октября 2021 11:27

Студентов могут отправить на дистанционку

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Студентов могут отправить на дистанционку
Студентам рекомендуют перейти на дистанционное обучение. Фото: pixabay.com

Студентов могут отправить на дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября.

Что касается обучения в школах со следующей недели, то оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе, сообщил в Telegram министр образования Сергей Шкарлет.

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"Поскольку эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - написал Шкарлет.

Призвал всех педагогов, учеников и их родителей относиться к ситуации с распространением коронавируса ответственно и вакцинироваться.

За последние сутки в Украине обнаружили 23 785 новых больных коронавирусом - максимум за все время пандемии. Из них детей - 1800, медработников - 391.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484) и Запорожской (1391) областях.

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