Студентам будут делать бесплатные тесты на Covid-19

Во Львове планируют обрабатывать 100 тестов в день. Фото: pixabay.com

С 25 ноября во Львове начали бесплатное тестирование студентов на коронавирус.

Тестирование ПЦР-тестами проводит лаборатория научно-исследовательского института ЛНМУ им. Даниила Галицкого, рассказала "Суспильному" исполняющая обязанности руководителя областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко.

Она сообщила, что студент, который имеет признаки острого респираторного заболевания, звонит в администрацию заведения, которая формирует списки тех, кого планируют протестировать. Эти списки передаются в учреждение здравоохранения, который направляет мобильную бригаду для отбора мазков у студентов.

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Если у студента обнаружат коронавирус, группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение. Во Львове планируют обрабатывать 100 тестов в день.

По словам Натальи Иванченко-Тимко, это поможет избежать вспышек болезни среди студентов. Первыми тестирование прошли студенты Львовской музыкальной академии.

Любая вакцина от Covid-19 будет действовать максимум год. Антитела обладают способностью исчезать со временем. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.