Стратегические предприятия не могут быть зависимыми от политических настроений - Кравцов

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что стратегические госпредприятия не могут быть зависимыми от политических настроений и решений. Фото: Elevatorist

Стратегические государственные предприятия, такие как АО "Укрзализныця", НАК "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые меняются каждый час, считает председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Стремление руководить в ручном режиме крупнейшей компанией в стране — перманентное. Я понимаю, что это вновь может стать крупнейшим коррупционным риском. Между тем, корпоратизация Укрзализныци была событием историческим. Из местных царей-феодалов на филиалах мы трансформировали компанию во флагмана реформ. Централизация дала свой эффект. Когда я пришел в компанию, Укрзализныця была в состоянии дефолта. Сейчас — мы самая стабильная компания государственного сектора в Украине", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Кравцов отметил, что система корпоративного управления базируется на максимальной открытости, прозрачности и главное — позволяет вводить персональную ответственность руководителя за конкретное направление работы. В первую очередь речь идет о топ-менеджменте.

Он также напомнил, что именно Укрзализныця стала первой компанией в Украине, где профессионально и беспристрастно назначили Наблюдательный совет.

"Назначение меня руководителем Укрзализныци, оценка КРI, и, собственно, увольнение — компетенция исключительно независимых членов Наблюдательного совета. Есть процедура, и нарушать ее — провал корпоративной реформы во всем государственном секторе. Цифры нашей работы — крайне красноречивы, и мы готовы инициировать через неделю внеочередной отчет топ-менеджмента перед Наблюдательным Советом. Руководство компании по результатам отчета будет готово к любому решению со стороны Наблюдательного Совета, но все должно быть исключительно в рамках процедуры", — резюмировал глава Укрзализныци.