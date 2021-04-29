Страстная пятниц. В этот день распяли Иисуса Христа

Сегодня Иисуса Христа казнили на кресте. Фото: pixabay.com

Самый скорбный день для всех христиан - Страстная пятница в этом году приходится на 30 апреля. Она выпадает на последнюю пятницу перед Пасхой.

В этот день Иисуса Христа казнили на кресте. Так он искупил все людские грехи. Через три дня после распятия он воскрес.

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30 апреля надо соблюдать наиболее строгий пост и провести день в скорби и молитве. Нужно вспоминать страдания, которые за людей претерпел сын Божий и возносить ему благодарность.

Верующие ходят в пятницу в церковь, откуда приносят 12 свечей. Если установить их дома, то это принесет благополучие и счастье. До церковной службы нельзя ничего есть.

В Страстную Пятницу действуют строгие запреты. Нельзя выполнять тяжелую работу, стирать, шить, вышивать.

Если в этот день что-то посадить, то будет плохой урожай круглый год. Нельзя громко веселиться, выпекать куличи и красить яйца, нарушать пост.

30 апреля православные верующие также почитают преподобного Зосима Соловецкого, который жил в XV ст. Этот праздник называют Зосим-пчеловод, так как святой считается покровителем этих насекомых. Пасечники в этот день начинали вывозить улья на первоцвет.