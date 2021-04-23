Страстная неделя: когда начинается, главные традиции и запреты

Праздник Пасхи начинается в Великую субботу. Фото: pixabay.com

Страстная неделя в 2021 году начнется 26 апреля и завершится 2 мая. Последняя перед Пасхой неделя считается самой строгой. Это время, когда необходимо сосредоточиться на размышлениях о тайне Страстей Христовых.

Верующие вспоминают страдания Иисуса Христа. В это время постятся особенно строго. Таким образом православные и греко-католики стараются достойно подготовить себя ко встрече Христова Воскресения. Тем, кто до этого не постился, желательно попробовать выдержать хотя бы эту неделю. Запрещается есть мясо, рыбу, птицу, яйца, молочные продукты, шоколад, макароны, белый хлеб, соленья, пряности и употреблять алкоголь.

В православных календарях эту неделю называют страстной седмицей. Верующий, особенно тот, который держит пост, может столкнуться в этот период с неожиданными ситуациями. Возможны внезапные трудности, но не стоит принимать никаких решений на эмоциях и без молитвы. Если позволяют карантинные условия, лучше в эти дни посетить храм.

В Чистый четверг нужно убирать дом. Так можно избавиться от всего негатива, который накопился там в течение года. Считается, что у кого в Чистый четверг дома грязно, тот весь год проведет в ссорах. Это последний день перед Пасхой, когда можно заниматься хозяйственными делами. С Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять невымытую посуду и замоченное, но не выстиранное белье. Хозяйки в этот день выпекают куличи, раскрашивают яйца. Воду после уборки нельзя выливать в доме, ее необходимо выносить подальше. Не стоит допускать неприятные мысли, собирать обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации. Не надо жалеть о старых вещах.

В Страстную пятницу по библейскому преданию распяли Иисуса Христа. В этот день христиане обычно ходят в церковь и приносят 12 свечей, которые расставляют по жилью. Верующие в этот день ничего не едят до выноса плащаницы с алтаря на середину церкви. Раньше люди верили, что в этот день нельзя стричься, заплетать и красить волосы, потому что можно потерять здоровье. Кусочек кулича, выпеченной в Страстную пятницу, хранили за иконами в углу до следующей Пасхальной недели.

Праздник Пасхи начинается в Великую субботу. В этот день начинается освящение пасхальной пищи.

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Разница в дате празднования Пасхи у католиков и православных объясняется датой, от которой отсчитывается первое весеннее полнолуние. Об этом рассказал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря.