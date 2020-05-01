Страшная статистика: сколько украинских медиков умерло от коронавируса

В Украине 16 медиков умерли от коронавируса. Фото: Reuters

В Украине медики составляют пятую часть от общего количества больных коронавирусом.

При этом от Covid-19 умерли уже 16 украинских медработников, сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

Как отмечается, за все время пандемии коронавирусом заразились 2154 медработников, 91 из них - за прошедшие сутки. При этом госпитализированы 369 медиков, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 311 медработников уже выздоровели.

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Такое большое количество больных медиков во многом обусловлено ​​тем, что им не хватает средств индивидуальной защиты.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили в 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирусом, выздоровели - 175 человек. Общее количество больных украинцев - 10406.