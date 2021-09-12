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воскресенье, 12 сентября 2021 19:19

Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
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Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua

Сильное наводнение началась на этой неделе в Мексике. После обильных ливней из берегов вышли несколько рек. Больше всех разлилась Тула возле одноименного города. Вода заливала дома, подвалы, магазины. Попала в местную больницу. Из-за этого произошел сбой в работе систем энергоснабжения и подачи кислорода. От его отсутствия умерли 16 пациентов.

Автор: Getty Images
  Женщина убирает в своем доме после повени, которая была в городе Тула, Мексика. С берегов вышли три реки
Женщина убирает в своем доме после повени, которая была в городе Тула, Мексика. С берегов вышли три реки

Открытую репетицию концерта "Мистическая красная скрипка Страдивари" провел харьковский симфонический оркестр "Слобожанский" возле станции метро Держпром 7 сентября. С оркестром сыграла американская скрипачка Елизабет Питкэрн. Партию выполняла на скрипке итальянского мастера струнных инструментов Антонио Страдивари. Получила ее в 16 лет от дедушки. Основной концерт был сыгран 10 сентября во Дворце студентов университета им. Ярослава Мудрого.

Автор: Getty Images
  Симфонический оркестр провел репетицию возле станции метро "Держпром" в Харькове. Посмотреть на выступление пришли десятки горожан
Симфонический оркестр провел репетицию возле станции метро "Держпром" в Харькове. Посмотреть на выступление пришли десятки горожан

Индонезийские мужчины подрались специальными палками 8 сентября в городе Лумаянг, Индонезия. Подобные поединки для части индонезийцев являются традиционными. Это - часть ритуала в котором люди благодарят Бога за урожай и дожди.

Автор: Getty Images
  Индонезийские мужчины дерутся специальными палками. Это часть ритуала Каро. Его проводят, чтобы поблагодарить Бога за урожай
Индонезийские мужчины дерутся специальными палками. Это часть ритуала Каро. Его проводят, чтобы поблагодарить Бога за урожай

Около 30 тыс. евреев-хасидов отпраздновали в райцентре Умань Черкасской области иудейский Новый год Рош-га-Шана. В этом году его празднование пришлось на 6-8 сентября. Паломники ехали с начала месяца. Больше всего из Израиля. Снимали квартиры и гостиничные номера и устраивали громкие празднования в городе. Некоторые пытались жарить шашлыки прямо на балконах многоэтажек. Но, получали предупреждения от спасателей. В Умань хасиды едут, потому что здесь похоронен их духовный лидер Рабби Нахман. Он умер в 1810 году.

Автор: Getty Images
  Хасиды на этой недели отмечали иудейский Новый год в Умане на Черкащине. Приехало около 30 тыс. паломников
Хасиды на этой недели отмечали иудейский Новый год в Умане на Черкащине. Приехало около 30 тыс. паломников

Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку на этой неделе дали по 11 и 10 лет соответственно. Режим Лукашенко обвинил их в экстремистской деятельности и попытке захватить власть.

"Они выйдут на свободу гораздо раньше. Придуманные для них сроки не должны нас пугать", - отреагировала на приговоры лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Автор: REUTERS
  Белорусским опозиционерам Максиму Знаку и Марии Колесниковой дали по 10 и 11 лет тюрьмы соответсвенно. Режим Лукашенко обвинил их в попытке захватить власть
Белорусским опозиционерам Максиму Знаку и Марии Колесниковой дали по 10 и 11 лет тюрьмы соответсвенно. Режим Лукашенко обвинил их в попытке захватить власть

Мужчина контролирует сбор урожая подсолнечника в одном из хозяйств Валковского района Харьковской области. Подсолнечник в Украине начали собирать с конца августа.

Автор: УНИАН
  В Украине продолжается массовый сбор урожая подсолнуха. Работа на полях "кипит"
В Украине продолжается массовый сбор урожая подсолнуха. Работа на полях "кипит"

Нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос устроили потасовку в Верховной Раде во время заседания 9 сентября. Инициатором стал Тищенко, которому не понравилась, что Лерос критикует Владимира Зеленского и вместе с Андреем Ермаком обвиняет его в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам". Николай Тищенко подошел и вынес Лероса из-за трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 мин.

Автор: УНИАН
  Нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос потолкались в Верховной Раде 9 сентября. Тищенко не понравилась критика Владимира Зеленского, которую выссказывал Лерос из-за парламентской трибуны
Нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос потолкались в Верховной Раде 9 сентября. Тищенко не понравилась критика Владимира Зеленского, которую выссказывал Лерос из-за парламентской трибуны
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12
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