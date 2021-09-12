Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua

Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua

Сильное наводнение началась на этой неделе в Мексике. После обильных ливней из берегов вышли несколько рек. Больше всех разлилась Тула возле одноименного города. Вода заливала дома, подвалы, магазины. Попала в местную больницу. Из-за этого произошел сбой в работе систем энергоснабжения и подачи кислорода. От его отсутствия умерли 16 пациентов.

Автор: Getty Images Женщина убирает в своем доме после повени, которая была в городе Тула, Мексика. С берегов вышли три реки

Открытую репетицию концерта "Мистическая красная скрипка Страдивари" провел харьковский симфонический оркестр "Слобожанский" возле станции метро Держпром 7 сентября. С оркестром сыграла американская скрипачка Елизабет Питкэрн. Партию выполняла на скрипке итальянского мастера струнных инструментов Антонио Страдивари. Получила ее в 16 лет от дедушки. Основной концерт был сыгран 10 сентября во Дворце студентов университета им. Ярослава Мудрого.

Автор: Getty Images Симфонический оркестр провел репетицию возле станции метро "Держпром" в Харькове. Посмотреть на выступление пришли десятки горожан

Индонезийские мужчины подрались специальными палками 8 сентября в городе Лумаянг, Индонезия. Подобные поединки для части индонезийцев являются традиционными. Это - часть ритуала в котором люди благодарят Бога за урожай и дожди.

Автор: Getty Images Индонезийские мужчины дерутся специальными палками. Это часть ритуала Каро. Его проводят, чтобы поблагодарить Бога за урожай

Около 30 тыс. евреев-хасидов отпраздновали в райцентре Умань Черкасской области иудейский Новый год Рош-га-Шана. В этом году его празднование пришлось на 6-8 сентября. Паломники ехали с начала месяца. Больше всего из Израиля. Снимали квартиры и гостиничные номера и устраивали громкие празднования в городе. Некоторые пытались жарить шашлыки прямо на балконах многоэтажек. Но, получали предупреждения от спасателей. В Умань хасиды едут, потому что здесь похоронен их духовный лидер Рабби Нахман. Он умер в 1810 году.

Автор: Getty Images Хасиды на этой недели отмечали иудейский Новый год в Умане на Черкащине. Приехало около 30 тыс. паломников

Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку на этой неделе дали по 11 и 10 лет соответственно. Режим Лукашенко обвинил их в экстремистской деятельности и попытке захватить власть.

"Они выйдут на свободу гораздо раньше. Придуманные для них сроки не должны нас пугать", - отреагировала на приговоры лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Автор: REUTERS Белорусским опозиционерам Максиму Знаку и Марии Колесниковой дали по 10 и 11 лет тюрьмы соответсвенно. Режим Лукашенко обвинил их в попытке захватить власть

Мужчина контролирует сбор урожая подсолнечника в одном из хозяйств Валковского района Харьковской области. Подсолнечник в Украине начали собирать с конца августа.

Автор: УНИАН В Украине продолжается массовый сбор урожая подсолнуха. Работа на полях "кипит"

Нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос устроили потасовку в Верховной Раде во время заседания 9 сентября. Инициатором стал Тищенко, которому не понравилась, что Лерос критикует Владимира Зеленского и вместе с Андреем Ермаком обвиняет его в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам". Николай Тищенко подошел и вынес Лероса из-за трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 мин.

Автор: УНИАН Нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос потолкались в Верховной Раде 9 сентября. Тищенко не понравилась критика Владимира Зеленского, которую выссказывал Лерос из-за парламентской трибуны