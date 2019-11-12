 
Ексклюзивы
1/5
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
1 Просмотров: 477
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
Просмотров: 261
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 180
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3348
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 513
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 306
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1152
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2898
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
Фото
Все фото
27
3
14
14
7
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Как во Львове отметили 101 год независимости Польши
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
Дом, который помыли: показали, как выглядит очистка струей воды
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Показали, как украинские военные учатся воевать в Литве
Видео
Все видео
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Мазур пояснил, что делал в Чечне
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
Просмотров: 180
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1242
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3843
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2106
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 603
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 16:20

"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова

  Комментировать
&quot;Страну некому будет защищать&quot; - эксперт об отмене призова
Алексей Арестович: Срочники являются составной частью общей мобилизации. В случае наступательных действий со стороны РФ они будут дополнительной силой для ВСУ. Фото: Министерство обороны

Только контрактная армия - это большая роскошь, которую не может себе позволить воюющая страна.

Об этом говорит военный эксперт Алексей Арестович, комментируя идею министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Заявил о желании отменить военный призыв.

"Идея министра очень неудачная и даже популистская. Похоже, что он просто отрабатывает повестку дня партии "Слуга народа". Мы, как страна, имеющая 2700 километров границы с государством-агрессором не можем позволить себе отказаться от срочной службы. Страну тогда не будет кому защищать", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доступ ГБР к стратегическим планам ВСУ угрожает нацбезопасности

Смешанная модель, которую имеем сейчас, является оптимальной для наших реалий, говорит он.

"В условиях войны контрактники находятся в зоне боевых действий. А срочники обеспечивают повседневную деятельность войск в пунктах дислокации или учебных центрах.
Важным фактором также является то, что срочная служба формирует резерв для армии. Эти ребята прошли военную подготовку и знают с какой стороны подходить к автомату и куда стрелять. Сейчас их достаточно неплохо готовят профессиональные инструкторы. Срочники являются составной частью общей мобилизации. В случае наступательных действий со стороны РФ они будут дополнительной силой для ВСУ. Например, учебный центр Десна прикрывает Киев с северного направления. На его базе могут разворачиваться силы танковых бригад. Большая часть тех, кто сейчас находится в Десне и обслуживает ее - срочники. Именно поэтому не можем себе позволить от них отказаться", - добавляет Алексей Арестович.

По мнению министра обороны Андрея Загороднюка результаты соцопроса жителей ОРДЛО является следствием постоянного информационного воздействия оккупантов на население этих территорий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Узаконили самостоятельность украинской церкви

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16497
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 13203
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 25 Просмотров: 13042
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 8226
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
3
 1 Просмотров: 8001
Общество
Рада взялась за урегулирование незаконной добычи янтаря
Рада взялась за урегулирование незаконной добычи янтаря Просмотров: 36
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
 1 Просмотров: 495
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
 Просмотров: 180
В метро ввели новые правила
В метро ввели новые правила Просмотров: 369
В Украине запустят электронные доверенности
В Украине запустят электронные доверенности Просмотров: 261
Больше всего комментируют
25
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
4
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
Голосов: 46954
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua