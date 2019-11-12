"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова

Алексей Арестович: Срочники являются составной частью общей мобилизации. В случае наступательных действий со стороны РФ они будут дополнительной силой для ВСУ. Фото: Министерство обороны

Только контрактная армия - это большая роскошь, которую не может себе позволить воюющая страна.

Об этом говорит военный эксперт Алексей Арестович, комментируя идею министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Заявил о желании отменить военный призыв.

"Идея министра очень неудачная и даже популистская. Похоже, что он просто отрабатывает повестку дня партии "Слуга народа". Мы, как страна, имеющая 2700 километров границы с государством-агрессором не можем позволить себе отказаться от срочной службы. Страну тогда не будет кому защищать", - считает эксперт.

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Смешанная модель, которую имеем сейчас, является оптимальной для наших реалий, говорит он.

"В условиях войны контрактники находятся в зоне боевых действий. А срочники обеспечивают повседневную деятельность войск в пунктах дислокации или учебных центрах.

Важным фактором также является то, что срочная служба формирует резерв для армии. Эти ребята прошли военную подготовку и знают с какой стороны подходить к автомату и куда стрелять. Сейчас их достаточно неплохо готовят профессиональные инструкторы. Срочники являются составной частью общей мобилизации. В случае наступательных действий со стороны РФ они будут дополнительной силой для ВСУ. Например, учебный центр Десна прикрывает Киев с северного направления. На его базе могут разворачиваться силы танковых бригад. Большая часть тех, кто сейчас находится в Десне и обслуживает ее - срочники. Именно поэтому не можем себе позволить от них отказаться", - добавляет Алексей Арестович.

По мнению министра обороны Андрея Загороднюка результаты соцопроса жителей ОРДЛО является следствием постоянного информационного воздействия оккупантов на население этих территорий.