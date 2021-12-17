Штраф "Синево" на 1,1 млрд грн - закономерный результат "реформ" Гетманцева - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 675
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 324
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7497
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 648
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1053
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 972
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 42329
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 873
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 864
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
47
3
6
5
4
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Видео
Все видео
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 171
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2133
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2016
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3618
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6327
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 405
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 15:40

Штраф "Синево" на 1,1 млрд грн - закономерный результат "реформ" Гетманцева - СМИ

  Комментировать
 

Незаконное, по мнению компании "Синево", доначисление ей дополнительных налоговых обязательств на сумму 1,1 млрд грн может быть результатом влияния на налоговые органы главы Комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева. К такому выводу приходят авторы публикации в издании "Дело".

В четверг "Синево Украина" обнародовала пресс-релиз, в котором обвинила налоговую службу в необоснованном доначислении 1,1 млрд грн налогов в результате плановой выездной проверки, которая длилась с августа 2021 года. Компания якобы не предоставила для проверки необходимые документы, которые подтверждают ее расходы. Как выяснилось в дальнейшем из пресс-релиза с реакцией ГНС, в "Синево" также воспользовались своим правом на возражение против результатов проверки внутри структуры налоговых органов. Это возражение рассмотрят до 20 декабря.

"С точки зрения коммуникаций, "Синево", безусловно, сыграли на опережение. Обращение к президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, в офис бизнес-омбудсмена и в Посольство Швеции (компания является частью шведского холдинга "Медикавер") - это скорее "подстраховочные" меры на случай, если ГНС внутри структуры не рассмотрит жалобу компании в ее пользу", - говорится в публикации.

По мнению авторов, на сложившуюся ситуацию нужно смотреть в контексте событий, которые происходят вокруг налоговых органов. В частности, в контексте влияния на фискалов главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева. "С недавних пор Даниил Гетманцев едва ли не самостоятельно назначает руководителей на ключевые посты в таможенных органах, а также продвигает своих людей в руководство ГНС в регионах. При этом и. о. главы ГНС Михаил Титарчук, который "взял под личный контроль" дело "Синево", по всей видимости, вообще от этих кадровых перестановок самоустранился", - отмечает автор публикации.

Более того, ссылаясь на данные СМИ, издание напоминает, что именно Гетманцев инициировал недавно блокирование налоговых накладных от крупных компаний-экспортеров, когда от предприятий в ультимативном порядке стали требовать процент от сумм в накладных в качестве "отката" за прохождение документов. "Под раздачу" тогда, по сведениям участников рынка, попали такие компании, как "Кернел", МХП, ДПЗКУ, "Баядера", Промрынок, "Нива Переяславщины", "Киевский маргариновый завод" и еще сотни крупных компаний по всей стране", - говорится в публикации.

"Титарчук полностью курируется Гетманцевым и в последнее время выполняет все, что тот рекомендует. Гетманцев же за последний год принял множество крайне вредных для бизнеса решений, которые уже привели к спаду деловой активности и ухудшению наполнения бюджета", - пояснил собеседник издания The Page.

Сам Гетманцев в Телеграм принес извинения за происходящее и попросил пострадавших присылать документы на перепроверку. "Однако на рынке не прекращаются слухи, что таким образом глава налогового комитета Рады пытается выяснить, кто из крупных налогоплательщиков все-таки не против поделиться своими деньгами во имя "высоких идеалов революции", - сказано в статье.

Издание напоминает, что давление на "белый" бизнес, такой как "Синево", происходит на фоне неспособности таможенных органов преодолеть контрабанду даже на фоне принятых СНБО решений по борьбе с крупнейшими контрабандистами, а также ввиду продолжающихся схем "скруток" НДС.

"Налоговая остается лидером жалоб предпринимателей в офис бизнес-омбудсмена: c налоговыми вопросами туда приходит 65% жалобщиков, при чем в третьем квартале 2021 года количество жалоб на ГНС стремительно выросло. При этом инвестиционная привлекательность страны и без того летит в тартары: согласно опросу Европейской бизнес ассоциации, почти 60% гендиректоров считают климат неблагоприятным, треть уверены, что за последние полгода ситуация для предпринимательской деятельности только ухудшилась", - говорится в материале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штраф "Синево" на 1,1 млрд грн - закономерный результат "реформ" Гетманцева - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 10953
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 10692
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9936
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8388
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 2 Просмотров: 8362
Общество
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9936
Тысяча за вакцинацию: сколько уж выплатили украинцам
Тысяча за вакцинацию: сколько уж выплатили украинцам Просмотров: 45
"Открыли ребенку рот, а в небе дыра" - мать на операцию сына просит помощи
"Открыли ребенку рот, а в небе дыра" - мать на операцию сына просит помощи
 Просмотров: 90
Минздрав расширил перечень профессий с обязательной прививкой
Минздрав расширил перечень профессий с обязательной прививкой Просмотров: 180
В Украине продают билеты на концерт российского певца, которого завернут на границе
В Украине продают билеты на концерт российского певца, которого завернут на границе Просмотров: 216
Больше всего комментируют
15
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
3
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 57873
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть