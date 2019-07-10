Штраф, исправительные работы или заключения - как наказывают за продажу голоса на выборах

Как наказывают за продажу голоса на выборах. Фото с открытых источников.

За продажу своего голоса на выборах в парламент предусмотрена ответственность. Наказывают не только тех, кто покупает голоса, но и тех, кто ими торгует.

Наказание за продажу голоса на парламентских выборах предусмотрено для гражданина, принял предложение, обещание вознаграждения или получил деньги для себя или третьего лица за отказ от участия в голосовании, голосования более чем один раз, голосование за отдельного кандидата или за отказ от голосования, передачу избирательного бюллетеня другому лицу, передает "24 канал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидат в нардепы Краснов попал в новый скандал с фейковым соцопросом

За продажу голоса грозит наказание в виде штрафа в размере от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн, исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.

В частности, нельзя фотографировать избирательный бюллетень, демонстрировать его или делать селфи в кабинках для голосования. За это грозит уголовное или административное наказание. Также руководителям органов государственной власти и местного самоуправления нельзя агитировать за или против какого-либо кандидата. Это ограничение касается и правоохранителей.

За обед в столовой Верховной Рады депутату в среднем придется заплатить 100-150 грн. Салаты стоят от 10 грн за порцию. Например, салат из морской капусты с горошком обойдется в 12,8 грн, сельдь под шубой - 20,9 грн, салат "царский" с семгой - 74,5 грн.