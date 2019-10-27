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воскресенье, 27 октября 2019 02:26

Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ

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Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Свято-Покровский храм в свое время передали верующим ПЦУ. Фото: Ровно вечернее

На Ровенщине, в селе Будераж Здолбуновского района, произошел конфликт между сторонниками Русской православной церкви и Православной церкви Украины вокруг принадлежности местного Свято-Покровского храма.

Во время службы в церкви, на который имеет право община ПЦУ, в помещение зашли около десятка сторонников РПЦ и стали утверждать, что храм в свое время передали верующим ПЦУ с нарушением закона, рассказал руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Ровенской области Антон Крук.

К протесту присоединились иногородние, которые выступали за то, чтобы передать храм русской церкви.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они не допустили силового противостояния.

Сейчас местный храм по решению общины опечатан. Его охраняет полиция.

В Православной церкви Украины насчитывается 7 тыс. приходов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Facebook.

По его словам, кроме приходов, в принадлежности к Церкви находится 47 епархий и 77 монастырей.

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