Шторм может испортить украинцам выходные

В выходные на большинстве областей Украины, кроме востока, ожидаются грозы, местами град, шквалистое усиление ветра. Прогнозируется большое количество осадков в северных регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре.

"28 июля в Украине, кроме восточных областей, грозы. Днем местами град и шквалы 15-20 м / с. В северных областях местами сильные дожди ", - говорится в сообщении.

В Киеве ожидается сильный ливень. По прогнозам, гроза в столице прекратится около 18.00.

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