Шторм может испортить украинцам выходные

В выходные на большинстве областей Украины, кроме востока, ожидаются грозы, местами град, шквалистое усиление ветра. Прогнозируется большое количество осадков в северных регионах.
Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре.
"28 июля в Украине, кроме восточных областей, грозы. Днем местами град и шквалы 15-20 м / с. В северных областях местами сильные дожди ", - говорится в сообщении.
В Киеве ожидается сильный ливень. По прогнозам, гроза в столице прекратится около 18.00.
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Город Голмуд на севере Китая накрыла мощная песчаная буря. Стена пыли высотой 50 м за несколько минут покрыла весь город. Ветер достигал 20,7 м / с.
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