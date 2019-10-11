Стоп "шкарпетизації": Вятрович объяснил, как надо праздновать День защитника

Поздравлять с Днем защитника Украины нужно не только мужчин. Фото: day.kyiv.ua

С Днем защитника Украины не следует приветствовать только мужчин. Также не стоит дарить им носки, духи или средства для бритья только потому, что они мужчины.

14 октября - это не 23 февраля, об этом написал бывший председатель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в Facebook.

"Остановите "шкарпетизацію" Дня защитников. 14 октября - день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Это не повод приветствовать мальчиков/мужчин, дарить им носки/парфюмерию/средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу. 14.10≠23.02", - написал он.

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День защитника Украины отмечают 14 октября.

Ранее 23 февраля отмечали День защитника Отечества. Сейчас этот день празднуют в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Его установили в СССР в 1922-м.

14 октября - День защитника Украины. В православном календаре это тоже большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В 2019-м он приходится на понедельник. Украинцы будут отдыхать 3 дня подряд – 12, 13 и 14 октября.