Стоп "шкарпетизації": Вятрович объяснил, как надо праздновать День защитника

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 207
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1197
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2070
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2475
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1332
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3204
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1881
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4581
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6453
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3924
Фото
Все фото
3
8
5
14
18
Выпавший в Карпатах снег не тает
Выпавший в Карпатах снег не тает
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Вершины до сих пор заснеженные: показали живописные фото Карпатских гор
Вершины до сих пор заснеженные: показали живописные фото Карпатских гор
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
В Киеве прошел &quot;суд&quot; над Путиным
В Киеве прошел "суд" над Путиным
Видео
Все видео
В школе произошел конфликт: учителя массово увольняются
В школе произошел конфликт: учителя массово увольняются
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2448
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6543
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1341
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 189
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 09:38

Стоп "шкарпетизації": Вятрович объяснил, как надо праздновать День защитника

1 Комментировать
Стоп &quot;шкарпетизації&quot;: Вятрович объяснил, как надо праздновать День защитника
Поздравлять с Днем защитника Украины нужно не только мужчин. Фото: day.kyiv.ua

С Днем защитника Украины не следует приветствовать только мужчин. Также не стоит дарить им носки, духи или средства для бритья только потому, что они мужчины.

14 октября - это не 23 февраля, об этом написал бывший председатель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в Facebook.

"Остановите "шкарпетизацію" Дня защитников. 14 октября - день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Это не повод приветствовать мальчиков/мужчин, дарить им носки/парфюмерию/средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу. 14.10≠23.02", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ко Дню защитника активисты готовят диверсию для Донецка

День защитника Украины отмечают 14 октября.

Ранее 23 февраля отмечали День защитника Отечества. Сейчас этот день празднуют в России, Беларуси, Таджикистане и Кыргызстане. Его установили в СССР в 1922-м.

14 октября - День защитника Украины. В православном календаре это тоже большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В 2019-м он приходится на понедельник. Украинцы будут отдыхать 3 дня подряд – 12, 13 и 14 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоп "шкарпетизації": Вятрович объяснил, как надо праздновать День защитника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Крестьянам запретили продавать свою продукцию

Землетрясение разрушило замок крестоносцев

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 42877
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 39790
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 22185
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 22050
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 16623
Общество
Сколько погибших на Донбассе бойцов не идентифицировали
Сколько погибших на Донбассе бойцов не идентифицировали Просмотров: 162
В Раду внесли альтернативный законопроект о земле
В Раду внесли альтернативный законопроект о земле Просмотров: 135
"Лезли по головам" - украинцы штурмовали новый магазин секонд-хенда
"Лезли по головам" - украинцы штурмовали новый магазин секонд-хенда Просмотров: 1098
Тепло не кажется, но будут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды
Тепло не кажется, но будут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды Просмотров: 387
Гороскоп на 11 октября: кому повезет на любовном фронте
Гороскоп на 11 октября: кому повезет на любовном фронте
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 46052
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua