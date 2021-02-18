Стоматологу из Ровно сообщили о подозрении за избиение детей

Врач Инна Кравчук с частной стоматологической клиники "Only kids" била и душила детей. Фото: Facebook

Прокуратура сообщила о подозрении детскому стоматологу из Ровно, которая била детей у себя на приеме.

Известно как минимум о 3 пострадавших. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным правоохранителей, дантист наносила детям физическую боль, вызвала у них страх и психологические страдания. Кроме того, в феврале 2021 врач нанесла ребенку ссадины на шее и синяки на плечах.

Стоматологу сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам. Сейчас местонахождение ее неизвестно. Сообщение о подозрении вручили ее отцу.

Скандал в Ровно через зубного врача разгорелся в конце прошлой недели. В сети появилось видео, как она хватала и дергала девочку, которую родители привели полечить зубы. И била о кушетку головой маленького мальчика.