Столицу Казахстана оцепили блокпосты

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Алматы. Фото: Reuters

На окрестностях столицы Казахстана установили блокпосты.

Об этом сообщил Ateo Breaking в Telegram.

"Въезд и выезд транспортных средств, за исключением аварийных и коммунальных, запрещен", - говорится в сообщении.

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В Актау возобновились акции протеста. Там митингующие перекрыли дорогу в аэропорт.

В Алматы слышны выстрелы и громкие взрывы на улице Гоголя. Там сейчас самая опасная ситуация. Полиция хватает прохожих и проверяет машины. Всех вооруженных арестовывают. Общее число погибших среди митингующих неизвестно. Среди силовиков погибли 18 человек, более 700 ранены.

В большинстве регионов до сих пор отсутствует Интернет.

Из Казахстана стали убегать олигархи. Оттуда уже вылетело около 10 частных самолетов. Они отправились в Швейцарию и Венгрию. Один из самолетов полетел в Россию и еще один в Лондон.