Столичных работодателей предупредили о штрафах за нарушение карантина в офисах

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей. Фото: Pixabay

Председатель Держспоживслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах. Несмотря на локдаун в Киеве, по словам Рубана, большинство офисов продолжили работать в полном объеме.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24". По словам Рубана, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организованных коллективов, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов нарушаются карантин.

"К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 000 гривен", - отметил чиновник.

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Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Карантин в Киеве усилили с 5 по 16 апреля. В частности, во время жесткого карантина для предприятий торговли будет приоритетным обслуживание пожилых людей с 10:00 до 12:00.