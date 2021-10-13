Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере

Больше видео можно найти по хештегу #батьконашбандера. Фото: facebook.com/Василий Савчур

В школе Киева ученики решили запустить флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере, чтобы проучить учительницу с пророссийскими взглядами.

На уроке ученики начали петь песню со словами: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати". Когда видео стало популярным, учительница отказалась выходить на работу, пишут в социальных сетях.

Флешмоб подхватили другие украинские школьники в Tik-Tok, где начали массово публиковать похожие видео. Дети поют дома, в школьных коридорах и даже в туалетах.

Множество видео в Tik-Tok, на которых школьники поют народную песню можно найти по хештегу #батьконашбандера.

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В Вишневом в Киевской области школьники спели гимн России и опубликовали видео в социальной сети, которое набрало много просмотров. Впоследствии они записали извинения и удалили ролик.